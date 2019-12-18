18 дек. 2019 г., 23:05
Journalist ID: 2177
News Code: 83600249
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Клубный чемпионат мира по греко-римской борьбе в Иране

Клубный чемпионат мира по греко-римской борьбе в стартовал в городе Боджнурд на северо-востоке Ирана. В соревнованиях принимают участие команды из Ирана, Китая, Кыргызстана, Грузии, Азербайджана, Армении, Индии.

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