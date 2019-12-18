18 дек. 2019 г., 21:57
Journalist ID: 2177
News Code: 83600216
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Выставка-ярмарка «Ялда» в Тегеране

В тегеранском парке «Гофтогу» открылась выставка-ярмарка по случаю персидского праздника «Шаб-е Ялда» – символическая встреча зимы, в ночь Зимнего солнцестояния. «Шаб-е Ялда» или «Ночь Челле» - это древний иранский праздник, который издревле отмечается народом Ирана. Ялда - это самая длинная ночь в году перед приходом зимы.

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