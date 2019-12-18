18 дек. 2019 г., 21:41
Journalist ID: 2177
News Code: 83600201
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Встречи Рухани в Малайзии

Президент Ирана Хасан Рухани, который находится в столице Малайзии для участия в пятом Куала-Лумпурском саммите провел встречу с малайзийским премьер-министром Махатиром Мохаммадом.

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