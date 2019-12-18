Президент Ирана Хасан Рухани, который находится в столице Малайзии для участия в пятом Куала-Лумпурском саммите провел встречу с малайзийским премьер-министром Махатиром Мохаммадом.
-
Россия опровергла сообщения о полете бомбардировщиков над Ираном
Москва, 18 декабря. ИРНА — В Министерстве обороны РФ прокомментировали публикации о том, что…
-
Клубный чемпионат мира по греко-римской борьбе в Иране
Клубный чемпионат мира по греко-римской борьбе в стартовал в городе Боджнурд на северо-востоке…
-
Выставка-ярмарка «Ялда» в Тегеране
В тегеранском парке «Гофтогу» открылась выставка-ярмарка по случаю персидского праздника «Шаб-е…
-
Встречи Рухани в Малайзии
Президент Ирана Хасан Рухани, который находится в столице Малайзии для участия в пятом Куала-Лумпурс…
-
Грузия призывает соседние мусульманские страны сообща бороться с религиозным экстремизмом
"Грузия совместно с соседними мусульманскими странами - Азербайджаном, Турцией и Ираном, готова…
-
Иранская лыжница завоевала золотую медаль в международном турнире по лыжным гонкам
Тегеран, 18 декабря. ИРНА — Иранская лыжница Атефе Ахмади завоевала золотую медаль на международном…
-
Посол: внешняя политика Джонсона направлена на снижение напряженности в ирано-британских отношений
Лондон, 18 декабря. ИРНА — Внешняя политика нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона…
-
Богданов и Санаи обсудили сирийское урегулирование
Москва, 18 декабря. ИРНА — Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки,…
-
Рухани: многие проблемы мусульман вызваны вмешательством США
Тегеран, 18 декабря. ИРНА — Многие проблемы, существующие среди мусульман вызваны вмешательством…
-
У некоторых стран существует двойной стандарт в борьбе с терроризмом
Тегеран, 18 декабря, ИРНА - Заместитель секретаря Совета национальной безопасности Узбекистана…
Your Comment