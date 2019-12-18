Сегодня в тегеранском международном выставочном центре открылись 20-я международная выставка лабораторного оборудования и 20-я международная выставка телекоммуникационных и информационных технологий.
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Посол: внешняя политика Джонсона направлена на снижение напряженности в ирано-британских отношений
Лондон, 18 декабря. ИРНА — Внешняя политика нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона…
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Богданов и Санаи обсудили сирийское урегулирование
Москва, 18 декабря. ИРНА — Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки,…
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Рухани: многие проблемы мусульман вызваны вмешательством США
Тегеран, 18 декабря. ИРНА — Многие проблемы, существующие среди мусульман вызваны вмешательством…
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У некоторых стран существует двойной стандарт в борьбе с терроризмом
Тегеран, 18 декабря, ИРНА - Заместитель секретаря Совета национальной безопасности Узбекистана…
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Выставки лабораторного оборудования и телекоммуникационных и информационных технологий в Тегеране
Сегодня в тегеранском международном выставочном центре открылись 20-я международная выставка…
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Выставка по случаю персидского праздника «Шаб-е Ялда» в Тебризе
В музей глиняных изделий в Тебризе открылась выставка по случаю персидского праздника «Шаб-е…
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ФАО выделила 395000 долл. США на борьбу с наводнениями
Тегеран, 18 декабря, ИРНА - Документ по управлению и предотвращению наводнений был подписан…
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Иран занимает первое место по знаниям в области неврологии на Ближнем Востоке
Тегеран, 18 декабря, ИРНА - Иран занимает первое место в регионе по уровню знаний в области…
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МИД Японии: Токио пытается снизить напряжённость
Пекин, 18 декабря, ИРНА - Накануне визита президента Ирана Хасана Рухани в Токио министерство…
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Иран и Нахичевань обсудили религиозное сотрудничество
Баку, 18 декабря, ИРНА. Генеральный консул Ирана в Нахичевани Сейед Ахмед Хоссейни и глава…
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