18 дек. 2019 г., 15:38
Journalist ID: 2177
News Code: 83599793
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Выставки лабораторного оборудования и телекоммуникационных и информационных технологий в Тегеране

Сегодня в тегеранском международном выставочном центре открылись 20-я международная выставка лабораторного оборудования и 20-я международная выставка телекоммуникационных и информационных технологий.

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