18 дек. 2019 г., 15:23
Journalist ID: 2177
News Code: 83599761
0 Persons

Выставка по случаю персидского праздника Шабе Ялда в Тебризе

В музее глиняных изделий в Тебризе открылась выставка по случаю персидского праздника Шабе Ялда – символической встречи зимы в ночь зимнего солнцестояния. Шабе Ялда или «Ночь Челле» - это древний иранский праздник, который издревле отмечается народом Ирана. Ялда - это самая длинная ночь в году перед приходом зимы.

Your Comment

You are replying to: .
2 + 2 =