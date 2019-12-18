Выставка по случаю персидского праздника Шабе Ялда в Тебризе

В музее глиняных изделий в Тебризе открылась выставка по случаю персидского праздника Шабе Ялда – символической встречи зимы в ночь зимнего солнцестояния. Шабе Ялда или «Ночь Челле» - это древний иранский праздник, который издревле отмечается народом Ирана. Ялда - это самая длинная ночь в году перед приходом зимы.
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