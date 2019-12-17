17 дек. 2019 г., 15:33
Journalist ID: 2390
News Code: 83598246
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Первая выставка достижений провинций Кермана и Исфахана в Тебризе

Первая выставка достижений провинций Кермана и Исфахана в областях сельского хозяйства, рудников, торговли, машиностроения и туризма 16-20 декабря проходит в Тебризе.

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