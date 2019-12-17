Первая выставка достижений провинций Кермана и Исфахана в областях сельского хозяйства, рудников, торговли, машиностроения и туризма 16-20 декабря проходит в Тебризе.
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Второе заседание «Диалог по безопасности региона» состоится завтра в Тегеране
Тегеран, 17 декабря, ИРНА - Второе заседание по диалогу по вопросам региональной безопасности…
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Бюст персидскому поэту Рудаки открыли в Москве
Москва, 17 декабря. ИРНА — В Институте стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова 16 декабря…
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Первая выставка достижений провинций Кермана и Исфахана в Тебризе
Первая выставка достижений провинций Кермана и Исфахана в областях сельского хозяйства, рудников,…
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Последние дни осени в Исфахане
Осень раскрасила красками листья в иранском городе Исфахан.
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Посол Италии заявил о неправильном имидже Ирана на международной арене
Казвин, 17 декабря, ИРНА – Имидж Ирана на международной арене отличается от реалий в стране.…
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Сотрудничество между Ираном и Италией продолжится в свете культурного наследия
Тегеран, 17 декабря, ИРНА - Заместитель министра культурного наследия, туризма и ремесел Мохаммад…
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Доха и Эль-Кувейт поддерживают непосредственный диалог с Тегераном: Катар
Тегеран, 17 декабря, ИРНА – Катар и Кувейт как члены Совета сотрудничества государств Персидского…
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Иран и Россия начали новый сезон сотрудничества в области кино
Тегеран, 17 декабря, ИРНА - Ассоциация по производству и распространению кинематографических…
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Запущен первый прямой рейс из Баку в Мешхед
Мешхед, 17 декабря, ИРНА – В понедельник запущен первый прямой рейс из столицы Азербайджана…
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Иранка стала вице-президентом Конфедерации Азии по баскетболу в инвалидных колясках
Тегеран, 17 декабря, ИРНА - На конгрессе Международной Федерации баскетбола на инвалидных колясках…
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