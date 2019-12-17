17 дек. 2019 г., 11:21
Journalist ID: 2390
News Code: 83597585
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Президент Ирана отправился в Малайзию

Президент Ирана Хасан Рухани отправился во вторник утром в Малайзию для участия в пятом Куала-Лумпурском саммите.

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