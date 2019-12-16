Крепость Раен

Глинобитная крепость в провинции Керман на юго-востоке Ирана. Средневековый глинобитный город Раен аналогичен Бамской цитадели, разрушенной землетрясением в 2003 году. Крепость очень хорошо сохранилась, несмотря на природные катаклизмы. Предполагается, что крепость была основана, по крайней мере, около 1 500 лет назад и, возможно, восходит к эпохе Сасанидов.