16 дек. 2019 г., 18:04
Journalist ID: 2388
News Code: 83596954
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Гости иранского Зайендеруда

Зайендеруд в Исфахане (река в Иране протяжённостью 400 км) принимает множество перелетных птиц в последние дни осени.

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