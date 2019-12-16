16 дек. 2019 г., 18:01
Journalist ID: 2388
News Code: 83596944
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Дом Минаи в Тегеране

Дом Минаи площадью 466 км относится к периоду Каджаров и находится в Тегеране, на улице Вали Аср, недалеко от площади Монерие.

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