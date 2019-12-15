Осень на площади Машг Тегерана

Площадь Машг был построен при Каджаров и после этой династии в ней создали государственные здания. Это площадь по началу был военным районом и являлась одной из самых больших площадей Тегерана и использовалась для военных учений при Фатхали Шахе. После воссоздания площади был построен пронстранство (в качестве ворота) чтобы дать возможность Шаху посмотреть на военные учения. При Реза Шахе разрушили его и создали национальный сад.