Международный горнолыжный курорт Пуладкаф

Данный комплекс оборудован первой канатной дорогой на юге страны для зимних видов спорта. Комплекс имеет несколько буксиров для лыжников, оборудование для прокладки лыжни и школу для обучения лыжному катанию. Все это создало подходящую атмосферу для зимних видов спорта.