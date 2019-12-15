15 дек. 2019 г., 16:15
Journalist ID: 2177
News Code: 83595420
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Международный горнолыжный курорт Пуладкаф

Данный комплекс оборудован первой канатной дорогой на юге страны для зимних видов спорта. Комплекс имеет несколько буксиров для лыжников, оборудование для прокладки лыжни и школу для обучения лыжному катанию. Все это создало подходящую атмосферу для зимних видов спорта.

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