Данный комплекс оборудован первой канатной дорогой на юге страны для зимних видов спорта. Комплекс имеет несколько буксиров для лыжников, оборудование для прокладки лыжни и школу для обучения лыжному катанию. Все это создало подходящую атмосферу для зимних видов спорта.
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Экспорт ковров ручной работы из Ирана за 4 месяца составил $30 млн
Тегеран, 15 декабря. ИРНА — За первые 4 месяцев текущего иранского календарного года (с 21…
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Зариф рассказал о целях "Ормузской мирной инициативы"
Тегеран, 15 декабря. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на полях Форума…
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Международный горнолыжный курорт Пуладкаф
Данный комплекс оборудован первой канатной дорогой на юге страны для зимних видов спорта.…
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Источники Бадаб-е Сурт на севере Ирана
Бадаб-е Сурт — редкий геологический шедевр, сформировавшийся в эпохи плейстоцена и плиоцена.…
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Осенняя природа в парке Сарчешме в Махалате
Парк Сарчешме расположен на северной части города Махалат в центральном Иране. Осень раскрасила…
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Иран и германская компания "Siemens" договорились о строительстве электростанций класса F
Тегеран, 15 декабря, ИРНА – В Иране началось строительство электростанций класса F мощностью…
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Глава МИД Ирана и премьер-министр Катара обсудили двустороннее сотрудничество
Тегеран, 15 декабря, ИРНА – Глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф…
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Новый посол Ирана в России встретился с Рухани
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Дерево "Посланник мира и дружбы" представляет мирную доктрину Ирана
Тебриз, 15 декабря, ИРНА – Художественное произведение дерева "Посланник мира и дружбы" представляет…
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Иран и Катар призвали к расширению экономических отношений
Тегеран, 15 декабря, ИРНА – Спикеры парламентов Ирана и Катара Али Лариджани и Ахмед бен Абдалла…
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