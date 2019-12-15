Источники Бадаб-е Сурт на севере Ирана

Бадаб-е Сурт — редкий геологический шедевр, сформировавшийся в эпохи плейстоцена и плиоцена. В мире существует всего несколько подобных образований, часть из которых уже безвозвратно потеряна. Когда свет падает на террасу, он заставляет бассейны переливаться красным, оранжевым и жёлтым цветами.