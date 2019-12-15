15 дек. 2019 г., 16:00
Journalist ID: 2177
News Code: 83595397
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Осенняя природа в парке Сарчешме в Махалате

Парк Сарчешме расположен на северной части города Махалат в центральном Иране. Осень раскрасила листья деревьев в этом парке в тысячи цветов.

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