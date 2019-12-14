14 дек. 2019 г., 15:55
Journalist ID: 2390
News Code: 83593904
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Розовая мечта Паранда

Больная раком девочка, Паранд, мечтала о розовом свадебном платье. В четверг исполнилась её мечта в Ахвазе.

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