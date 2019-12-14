14 дек. 2019 г., 15:47
Journalist ID: 2390
News Code: 83593895
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Репетиция национального симфонического оркестра

В субботу прошла репетиция национального симфонического оркестра под управлением Размика Уханиана.

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