14 дек. 2019 г., 10:45
Journalist ID: 2390
News Code: 83593167
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2-й фестиваль "Листья и цвета" в иранском Исфахане

2-й осенний фестиваль "Листья и цвета" в пятницу прошел в парке Нажван в иранском Исфахане.

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