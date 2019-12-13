13 дек. 2019 г., 10:32
Journalist ID: 2388
News Code: 83592289
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Третий день Курдского Международного Театрального Фестиваля

16-й выпуск международного курдского театрального фестиваля проходит в городе Сагез в провинции Курдистан на западе Ирана.

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