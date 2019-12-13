13 дек. 2019 г., 10:30
Journalist ID: 2388
News Code: 83592287
0 Persons

Открытие фотовыставки "Иран и иранцы - красивы"

Первая фотовыставка под названием "Иран и иранцы - красивы" открылась в четверг вечером собранием представителей зарубежных стран и художников в Тегеране.

Your Comment

You are replying to: .
6 + 3 =