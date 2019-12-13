Первая фотовыставка под названием "Иран и иранцы - красивы" открылась в четверг вечером собранием представителей зарубежных стран и художников в Тегеране.
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Санаи провел встречу с замглавы МИД РФ
Тегеран, 13 декабря. ИРНА — Посол Ирана в России Мехди Санаи и заместитель министра иностранных…
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Иран занимает первое место на Ближнем Востоке в области биотехнологических разработок
Тегеран, 13 декабря. ИРНА — Секретарь Верховного совета культурной революции Ирана Саид Реза…
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Посол Кот-д’Ивуара призвал увеличить товарооборот с Ираном
Керман, 13 декабря. ИРНА — Иран способен удовлетворить потребности в сельскохозяйственной продукции…
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Посол: уровень экономического сотрудничества между Ираном и Австрией может увеличиться после отмены санкций
Санандадж, 13 декабря. ИРНА — Посол Австрии в Иране Стефан Шульц заявил, что Вена планирует…
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Третий день Курдского Международного Театрального Фестиваля
16-й выпуск международного курдского театрального фестиваля проходит в городе Сагез в провинции…
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Иранские ученые сталкиваются с научным апартеидом
Тегеран, 13 декабря. ИРНА — Сегодня запад ввел научные санкции, расизм, а политику так называемого…
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Открытие фотовыставки "Иран и иранцы - красивы"
Первая фотовыставка под названием "Иран и иранцы - красивы" открылась в четверг вечером собранием…
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Замороженные деревья в иранском Сагезе
Чрезвычайно холодная погода заморозила деревья города Сагезе и создала красивые образы зимы…
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Иран придает особое значение развитию отношений с Узбекистаном
Тегеран, 12 декабря. ИРНА — Участие более 50 иранских компаний в очередном 13-м заседании межправите…
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