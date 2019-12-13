13 дек. 2019 г., 10:23
Journalist ID: 2388
News Code: 83592284
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Замороженные деревья в иранском Сагезе

Чрезвычайно холодная погода заморозила деревья города Сагезе и создала красивые образы зимы в этом городе.

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