12 дек. 2019 г., 20:41
Journalist ID: 2177
News Code: 83592109
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Пятый тур осенних конных скачкек в иранском Голестане

Пятый тур турнира по конному спорту прошла в четверг в Гонбаде-Кавусе, провинция Голестан.

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