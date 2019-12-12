С момента появления искусственного озера Читгар на северо-западе Тегерана число перелетных птиц становятся все больше. В России становится все холоднее – и поэтому нынче, на окраине иранской столицы Тегерана появились необычные гости: множество перелетных птиц, включая чаек.
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Пятый тур осенних конных скачкек в иранском Голестане
Пятый тур турнира по конному спорту прошла в четверг в Гонбаде-Кавусе, провинция Голестан.
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На озеро Читгар прилетели гости из России
С момента появления искусственного озера Читгар на северо-западе Тегерана число перелетных…
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Замминиста культуры Ирана провел встречу с российским коллегой
Москва, 12 декабря. ИРНА — Заместитель министра культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад…
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Женская премьер-лига Ирана по баскетболу
В четверг в Горгане прошла встреча команд «Горган» против «Асеман Сеторг Сепехрдад Тегерана»…
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Международный курдский театральный фестиваль в Иране
16-й выпуск международного курдского театрального фестиваля стартовал в четверг в городе Сагез…
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Спорт укрепил ирано-туркменские отношения
Казвин, 12 декабря, ИРНА - Тренер сборной Туркменистана по борьбе Айриан Ваган сказал, что…
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Иранский музыкальный инструмент «Дутар» внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Тегеран, 12 декабря, ИРНА - На 14-м заседании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Боготе,…
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Мазандаран и Самара подписали соглашение о торговых отношениях
Сари, 12 декабря, ИРНА - Мазандаранская торгово-промышленная палата Ирана и Торгово-промышленная…
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День деловых и экономических возможностей Ирана прошел в Бухаресте
Белград, 12 декабря, ИРНА - В среду Торгово-экономическая палата Ирана провела в Бухарестской…
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ООН рассматривает санкции США как противоречащие целям резолюции № 2231 СБ ООН
Нью-Йорк, 12 декабря, ИРНА - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал односторонние…
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