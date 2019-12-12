12 дек. 2019 г., 20:27
Journalist ID: 2177
News Code: 83592102
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На озеро Читгар прилетели гости из России

С момента появления искусственного озера Читгар на северо-западе Тегерана число перелетных птиц становятся все больше. В России становится все холоднее – и поэтому нынче, на окраине иранской столицы Тегерана появились необычные гости: множество перелетных птиц, включая чаек.

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