12 дек. 2019 г., 18:39
Journalist ID: 2177
News Code: 83592020
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Женская премьер-лига Ирана по баскетболу

В четверг в Горгане прошла встреча команд «Горган» против «Асеман Сеторг Сепехрдад Тегерана» в рамках женской премьер-лиги Ирана по баскетболу.

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