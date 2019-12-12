В четверг в Горгане прошла встреча команд «Горган» против «Асеман Сеторг Сепехрдад Тегерана» в рамках женской премьер-лиги Ирана по баскетболу.
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Женская премьер-лига Ирана по баскетболу
В четверг в Горгане прошла встреча команд «Горган» против «Асеман Сеторг Сепехрдад Тегерана»…
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Международный курдский театральный фестиваль в Иране
16-й выпуск международного курдского театрального фестиваля стартовал в четверг в городе Сагез…
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Спорт укрепил ирано-туркменские отношения
Казвин, 12 декабря, ИРНА - Тренер сборной Туркменистана по борьбе Айриан Ваган сказал, что…
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Иранский музыкальный инструмент «Дутар» внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Тегеран, 12 декабря, ИРНА - На 14-м заседании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Боготе,…
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Мазандаран и Самара подписали соглашение о торговых отношениях
Сари, 12 декабря, ИРНА - Мазандаранская торгово-промышленная палата Ирана и Торгово-промышленная…
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День деловых и экономических возможностей Ирана прошел в Бухаресте
Белград, 12 декабря, ИРНА - В среду Торгово-экономическая палата Ирана провела в Бухарестской…
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ООН рассматривает санкции США как противоречащие целям резолюции № 2231 СБ ООН
Нью-Йорк, 12 декабря, ИРНА - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал односторонние…
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Ежегодно в Иране ткут три млн квадратных метров ковров
Хамадан, 12 декабря, ИРНА - Глава Национального центра ковра Ирана Фереште Дастпак заявила,…
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Отношения между федерациями борьбы Ирана и Азербайджана укрепляются
Казвин, 12 декабря, ИРНА - Главный тренер сборной Азербайджана по борьбе Низами Ахундов заявил,…
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Лучшие борцы на Ближнем Востоке принадлежат Ирану: тренер сборной Армении
Казвин, 12 декабря, ИРНА - Лучшие борцы всех возрастов на Ближнем Востоке принадлежат Ирану,…
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