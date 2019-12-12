12 дек. 2019 г., 18:30
Journalist ID: 2177
News Code: 83592009
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Международный курдский театральный фестиваль в Иране

16-й выпуск международного курдского театрального фестиваля стартовал в четверг в городе Сагез в провинции Курдистан на западе Ирана.

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