Новый сезон премьер-лиги Ирана по ушу среди мужчин во вторник начался в Тегеране.
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Иран, Россия и Турция отвергли попытки создания самоуправления в Сирии
Тегеран, 11 декабря. ИРНА — Страны-гаранты астанинского процесса Россия, Турция и Иран отвергли…
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Австрия заинтересована в развитии отношений с Ираном на всех уровнях
Санандадж, 11 декабря, ИРНА - Посол Австрии в Исламской Республике Иран Стефан Шульц выразил…
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Объем иранского экспорта превысил 27 млрд. долларов
Тегеран, 11 декабря, ИРНА – Объем экспорта ненефтяных товаров Ирана за первые 8 месяцев текущего…
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Иран: поддержка американского экономического терроризма противоречит добрососедству
Тегеран, 11 декабря, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави решительно осудил…
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Премьер-лига Ирана по ушу
Новый сезон премьер-лиги Ирана по ушу среди мужчин во вторник начался в Тегеране.
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Снежные ночи в иранском Такабе
Зима уже пришла в городе Такаб, который считается одним из самых холодных городов Ирана на…
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Осенняя Урмия
Осень раскрасила красками листья в иранской Урмии на Западном Азербайджане.
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Торговая делегация из России прибыла в Мазендеран
Сари, 11 декабря, ИРНА – Торговая делегация из Самарской области во главе с замглавы ТПП в…
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В Иране пройдет чемпионат Азии по теннису среди подростков до 14 лет
Тегеран, 11 декабря, ИРНА – Конфедерация азиатского тенниса объявила, что в 2020 году в Иране…
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YouTube заблокировал аккаунты Press TV и Hispan TV
Тегеран, 11 декабря, ИРНА - Несколько часов назад видеохостинг YouTube заблокировал доступ…
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