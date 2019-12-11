11 дек. 2019 г., 15:34
Journalist ID: 2390
News Code: 83590755
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Премьер-лига Ирана по ушу

Новый сезон премьер-лиги Ирана по ушу среди мужчин во вторник начался в Тегеране.

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