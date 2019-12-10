10 дек. 2019 г., 11:46
Journalist ID: 2388
News Code: 83588705
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Выставка ковров ручной работы в Исфахане

22-я Исфаханская выставка ковров ручной работы проходит с 5 по 11 декабря в Международном выставочном центре в Исфахане.

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