Осенние концерты в Кермане

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Китай выступил против незаконных санкций в отношении Ирана
Тегеран, 10 декабря, ИРНА – Китай в очередной раз поддерживает Совместный всеобъемлющий плана…
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ИРНА призвало к расширению сотрудничества между иранскими и российскими СМИ
Москва, 10 декабря, ИРНА – Заместитель главы информационного агентства Исламской Республики…
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Операция на мозге с интраоперационным пробуждением пациента в Иране
Операция прошла над 19-летнем парне.
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Выставка ковров ручной работы в Исфахане
22-я Исфаханская выставка ковров ручной работы проходит с 5 по 11 декабря в Международном выставочно…
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Рыба, сети и удочка
Рыба традиционно и исторически издавна ловится для кушанья в Иране. Рыбалка существует с древних…
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Сборная Ирана по голболу заняла второе место на чемпионате Азии
Тегеран, 10 декабря, ИРНА – Мужская сборная Ирана по голболу заняла 2-е место на чемпионате…
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Командующий ВМС ИРНА: Ни одна страна не способна нарушить безопасность страны
Исламабад, 10 декабря, ИРНА – "Сегодняшняя безопасность обеспечивается изнутри страны, и мы…
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Абэ: в духовном визите Рухани в Японию сосредоточимся на снижении напряженности
Пекин, 10 декабря, ИРНА - Премьер-министр Японии Синдзо АбЭ заявил, что его страна планирует…
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Иранские лыжники участвуют в Олимпийских играх 2020 года в Швейцарии
Тегеран, 10 декабря, ИРНА – Как сообщает федерация лыжного спорта Ирана 2 лыжника примут участие…
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