10 дек. 2019 г., 11:36
Journalist ID: 2388
News Code: 83588669
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Рыба, сети и удочка

Рыба традиционно и исторически издавна ловится для кушанья в Иране. Рыбалка существует с древних времен. Существуют различные способы ловли рыбы, некоторые из которых все еще продолжаются.

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