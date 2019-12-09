9 дек. 2019 г., 19:10
Journalist ID: 2177
News Code: 83588019
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Музей времени в Тегеране

Музей Времени — одна из исторических достопримечательностей столицы Ирана . Это оштукатуренное здание в саду с очень интересной архитектурой и украшениями.

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