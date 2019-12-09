Тахте-Солейман или Трон Соломона

Тахте-Солейман — Группа развалин Сасанидской эпохи вокруг заполненной водой кальдеры древнего вулкана близ города Текаб на северо-западе. Крепость, которой уже полторы тысячи лет, была известна как Азергошасб («Огонь царей-воинов») - духовный центр зороастризма III в. н.э. Для зороастрийской святыни было важно сочетание четырех элементов.