9 дек. 2019 г., 18:45
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News Code: 83587991
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Тахте-Солейман или Трон Соломона

Тахте-Солейман — Группа развалин Сасанидской эпохи вокруг заполненной водой кальдеры древнего вулкана близ города Текаб на северо-западе. Крепость, которой уже полторы тысячи лет, была известна как Азергошасб («Огонь царей-воинов») - духовный центр зороастризма III в. н.э. Для зороастрийской святыни было важно сочетание четырех элементов.

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