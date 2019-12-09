9 дек. 2019 г., 16:38
Journalist ID: 2177
News Code: 83587838
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Осенняя природа в Гирканских лесах Ирана

Гирканские леса образуют уникальный лесной массив протяженностью 850 км вдоль южного побережья Каспийского моря. В июле 2019 года на 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО принято решение включить в Список всемирного наследия иранскую часть Гирканских лесов.

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