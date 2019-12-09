ГЭС и плотина Карун-4 в Иране

ГЭС и плотина Карун-4 были построены на реке Карун в провинции Чехармехаль и Бахтиария в юго-западной части Ирана. 230-метровая арочная бетонная плотина является самой высокой плотиной в Иране. Ширина плотины по гребню - 440 метров, объем водохранилища 2,2 кубических километра. Мощность ГЭС 1000 МВт ( 4 гидроагрегата по 250 МВт).