8 дек. 2019 г., 15:54
Journalist ID: 2390
News Code: 83586335
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Выставка народных ремесел в иранском Бирджанде

Выставка народных ремесел 4-9 декабря проходит в иранском Бирджанде.

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