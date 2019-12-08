8 дек. 2019 г., 15:50
Journalist ID: 2390
News Code: 83586318
0 Persons

Театр "Лебединое озеро" в Тегеране

Театр "Лебединое озеро" режиссера Масуда Хокм-Абади до 17 декабря пройдет в Тегеране. «Лебединое озеро» — балет Петра Ильича Чайковского в четырёх актах.

Your Comment

You are replying to: .
3 + 5 =