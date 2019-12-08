Спектакль "Лебединое озеро" в Тегеране

Спектакль "Лебединое озеро" режиссёра Масуда Хокм-Абади до 17 декабря проходит в Тегеране. «Лебединое озеро» — балет Петра Ильича Чайковского в четырёх актах.
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Делегация руководителей иранских СМИ прибыла в Россию
Тегеран, 9 декабря, ИРНА - Делегация руководителей иранских СМИ во главе с заместителем министра…
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Иранские борцы завоевали серебро и бронзу на Международном турнире по вольной борьбе «Аланы»
Тегеран, 9 декабря, ИРНА – Сборная Ирана по вольной борьбе завоевала серебро и бронзу на Международ…
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Иран и Грузия обсудили перспективы развития отношений
Тегеран, 8 декабря. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и замглавы МИД…
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Аракчи: Санкции — возможность укреплять грузино-иранское сотрудничество
Тегеран, 8 декабря. ИРНА – Несмотря на то, что санкции США вызвали большие проблемы для иранской…
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Зариф призвал укреплять сотрудничество с Оманом в сфере экономики
Тегеран, 8 декабря. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел встречу с министром…
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Иранский всадник занял 5-е место в индивидуальном троеборье ЧА
Тегеран, 8 декабря. ИРНА —Иранский всадник Туфан Тораби завоевал золотую медаль Чемпионата…
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Иран принял участие в дипломатической благотворительной выставке-ярмарке в Баку
Баку, 8 декабря. ИРНА — Посольство Ирана в Республике Азербайджан приняло участие в ежегодной…
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Фильм иранского режиссера был представлен на международном кинофестивале в Италии
Тегеран, 8 декабря. ИРНА — Картина иранского режиссера Махмуда Резы Сани "Киаростами и потерянная…
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Иранские ядерные продукты нашли своё место в российских и американских исследовательских центрах
Карадж, 8 декабря. ИРНА — Специальный помощник руководителя Организации по атомной энергии…
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Выставка народных ремесел в иранском Бирджанде
Выставка народных ремесел 4-9 декабря проходит в иранском Бирджанде.
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