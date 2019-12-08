8 дек. 2019 г., 14:17
Journalist ID: 2390
News Code: 83586139
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Возвращение иранского задержанного ученого на родину

Иранский учёный Масуд Сулеймани, который без предъявления обвинений был задержан в США год назад, в субботу вернулся на родину. В рамках соглашения об обмене заключёнными Иран передал США американского студента Сюэ Вана, который в 2016 году был задержан в Иране по подозрению в шпионаже.

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