8 дек. 2019 г., 13:47
Journalist ID: 2390
News Code: 83586048
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Прекрасная осень в рае Ирана

Осень раскрасила красками листья в иранском Гиляне. Гилян, который расположен на севере страны, известен также как рай Ирана.

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