Мавзолей Камаля оль Молька

Мухаммад Гаффари, более известный как Камаль оль Мольк (1847, Кашан — 18 августа 1940, Нишапур) – иранский художник, который, без сомнения, является одним из самых выдающихся деятелей искусства в Иране, которого недаром прозвали «персидским Микеланджело». Его мавзолей расположен в городе Нишапур на северо-востоке Ирана.