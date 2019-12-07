7 дек. 2019 г., 19:00
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News Code: 83584941
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Мавзолей Камаля оль Молька

Мухаммад Гаффари, более известный как Камаль оль Мольк (1847, Кашан — 18 августа 1940, Нишапур) – иранский художник, который, без сомнения, является одним из самых выдающихся деятелей искусства в Иране, которого недаром прозвали «персидским Микеланджело». Его мавзолей расположен в городе Нишапур на северо-востоке Ирана.

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