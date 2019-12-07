Тюрьма Берандже в иранском Такабе

Тюрьма Берандже расположены в 2 км к северу от города Такаб в одноименной деревне, на склоне горы, известной как "Тавиле Солейман" (конюшня Солейман). На дне этого большого природного сооружения находится озеро, полное холодной воды и углекислого газа, из-за его глубины невозможно достичь уровня воды из кратера. Фото: Мехди Рахнавард