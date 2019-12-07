7 дек. 2019 г., 12:16
Journalist ID: 2388
News Code: 83584159
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Тюрьма Берандже в иранском Такабе

Тюрьма Берандже расположены в 2 км к северу от города Такаб в одноименной деревне, на склоне горы, известной как "Тавиле Солейман" (конюшня Солейман). На дне этого большого природного сооружения находится озеро, полное холодной воды и углекислого газа, из-за его глубины невозможно достичь уровня воды из кратера. Фото: Мехди Рахнавард

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