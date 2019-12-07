7 дек. 2019 г., 10:31
Journalist ID: 2388
News Code: 83583884
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"Менаре Джонбан " или качающиеся минареты в иранском Исфахане

На окраине Исфахана есть одно маленькое чудо, настоящая восточная загадка, хитрый инженерный секрет, который пытаются, но не могут разгадать сотни лет. Мечеть Менар-Джонбан была построена над могилой почитаемого персидского суфия Аму Абдуллаха (Абдуллах ибн Мухаммад ибн Махмуд Сагалана, Amu Abdoullah Ebne Mohammad Ebne Mahmmoud), скончавшегося в 1316 (1317) г. по солнечному календарю Сама мечеть была построена в XIV веке. Мечеть квадратной формы, со сторонами около 10 м, высота 12 м. Во времена шаха Аббаса Великого вверху мечети были построены два пятиметровых минарета.

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