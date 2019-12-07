7 дек. 2019 г., 10:17
Journalist ID: 2388
News Code: 83583853
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Чемпионат страны по велоспорту среди молодежи

Молодежный чемпионат Ирана проходил в Семнане 5 и 6 декабря.

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