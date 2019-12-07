7 дек. 2019 г., 10:12
Journalist ID: 2388
News Code: 83583834
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7 декабря в Иране отмечается День студента

День памяти убийства трех студентов Тегеранского университета 7 декабря 1953 года (16 азара 1332 г.) иранской полицией в эпоху правления династии Пехлеви. Ежегодно в этот день студенты многих университетов организовывают демонстрации. В этом памятном дне участвуют как религиозные, так и светские студенческие движения.

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