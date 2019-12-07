7 декабря в Иране отмечается День студента

День памяти убийства трех студентов Тегеранского университета 7 декабря 1953 года (16 азара 1332 г.) иранской полицией в эпоху правления династии Пехлеви. Ежегодно в этот день студенты многих университетов организовывают демонстрации. В этом памятном дне участвуют как религиозные, так и светские студенческие движения.
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50 достижений ядерной энергетики Ирана будут обнародованы в апреле следующего года
Карадж, 7 декабря, ИРНА - Специальный помощник главы Организации по атомной энергии Ирана Али…
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Мавзолей Камаля оль Молька
Мухаммад Гаффари, более известный как Камаль оль Мольк (1847, Кашан — 18 августа 1940, Нишапур)…
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Состоялось 12-е заседание Постоянной ирано-кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
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Тегеран, 7 декабря. ИРНА — 22 университета из Ирана вошли в список «ответственных к природе»…
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Идет подготовка визита Рухани в Японию
Тегеран, 7 декабря. ИРНА — Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи выразил надежду, что окончательное…
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Бендер-Аббас, 7 декабря, ИРНА – Иранка Атриса Садат Мусавиан выиграла золотую медаль на Сингапурской…
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