7 декабря в Иране отмечается День студента

День памяти убийства трех студентов Тегеранского университета 7 декабря 1953 года (16 азара 1332 г.) иранской полицией в эпоху правления династии Пехлеви. Ежегодно в этот день студенты многих университетов организовывают демонстрации. В этом памятном дне участвуют как религиозные, так и светские студенческие движения.