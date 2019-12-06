В Хамедане 6 декабря завершился Чемпионат и Первенство Ирана по Дзюдо среди женщин. Соревнования прошли в 8 весовых категориях. В турнире приняли участие спортсменки из всех субъектов страны.
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Лавров призвал к деэскалации напряжённости в Персидском заливе
Москва, 6 декабря. ИРНА — РФ призывает к деэскалации напряжённости в Персидском заливе, заявил…
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Чемпионат Ирана по Дзюдо среди женщин
В Хамедане 6 декабря завершился Чемпионат и Первенство Ирана по Дзюдо среди женщин. Соревнования…
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Зороастрийский храм огня в Исфахане
Башня огня, или так называемый храм Атешгях - это остатки древнего зороастрийского сооружения,…
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Осенняя природа на севере Ирана
Осень в городе Решт, административный центр провинции Гилян на севере Ирана яркая, эффектная…
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Москва, 6 декабря. ИРНА — Единственное препятствие для восстановления заложенного в СВПД баланса…
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Вена, 6 декабря. ИРНА — Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел встречу…
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Иран: все участники СВПД считают США источником напряженности вокруг ядерной сделки
Вена, 6 декабря. ИРНА — Все участники заседания совместной комиссии по выполнению Совместного…
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Постпред ИРИ в Вене: Иран никогда не отказывается от своих прав на добычу нефти
Вена, 6 декабря, ИРНА. Посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях…
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