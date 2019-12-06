6 дек. 2019 г., 23:07
Journalist ID: 2177
News Code: 83583517
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Чемпионат Ирана по Дзюдо среди женщин

В Хамедане 6 декабря завершился Чемпионат и Первенство Ирана по Дзюдо среди женщин. Соревнования прошли в 8 весовых категориях. В турнире приняли участие спортсменки из всех субъектов страны.

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