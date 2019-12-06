6 дек. 2019 г., 22:34
Journalist ID: 2177
News Code: 83583503
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Зороастрийский храм огня в Исфахане

Башня огня, или так называемый храм Атешгях - это остатки древнего зороастрийского сооружения, расположенного на высоком холме в окрестностях иранского города Исфахан.

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