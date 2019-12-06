6 дек. 2019 г., 22:26
Journalist ID: 2177
News Code: 83583500
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Осенняя природа на севере Ирана

Осень в городе Решт, административный центр провинции Гилян на севере Ирана яркая, эффектная и снимать ее можно бесконечно.

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