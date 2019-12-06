Осенняя природа на севере Ирана

Осень в городе Решт, административный центр провинции Гилян на севере Ирана яркая, эффектная и снимать ее можно бесконечно.
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Иран и Грузия обсудили перспективы развития отношений
Тегеран, 8 декабря. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и замглавы МИД…
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Аракчи: Санкции — возможность укреплять грузино-иранское сотрудничество
Тегеран, 8 декабря. ИРНА – Несмотря на то, что санкции США вызвали большие проблемы для иранской…
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Зариф призвал укреплять сотрудничество с Оманом в сфере экономики
Тегеран, 8 декабря. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел встречу с министром…
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Иранский всадник занял 5-е место в индивидуальном троеборье ЧА
Тегеран, 8 декабря. ИРНА —Иранский всадник Туфан Тораби завоевал золотую медаль Чемпионата…
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Иран принял участие в дипломатической благотворительной выставке-ярмарке в Баку
Баку, 8 декабря. ИРНА — Посольство Ирана в Республике Азербайджан приняло участие в ежегодной…
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Фильм иранского режиссера был представлен на международном кинофестивале в Италии
Тегеран, 8 декабря. ИРНА — Картина иранского режиссера Махмуда Резы Сани "Киаростами и потерянная…
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Иранские ядерные продукты нашли своё место в российских и американских исследовательских центрах
Карадж, 8 декабря. ИРНА — Специальный помощник руководителя Организации по атомной энергии…
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Выставка народных ремесел в иранском Бирджанде
Выставка народных ремесел 4-9 декабря проходит в иранском Бирджанде.
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Театр "Лебединое озеро" в Тегеране
Театр "Лебединое озеро" режиссера Масуда Хокм-Абади до 17 декабря пройдет в Тегеране. «Лебединое…
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Нет никаких препятствий для расширения сотрудничества Тегерана с Маскатом: Джахангири
Тегеран, 8 декабря, ИРНА – У Тегерана нет никаких препятствий для расширения сотрудничества…
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