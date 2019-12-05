6 дек. 2019 г., 00:35
Journalist ID: 2390
News Code: 83582734
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Неделя польского кино в иранском Ширазе

Неделя польского кино в воскресенье началась в иранском Ширазе.

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