6 дек. 2019 г., 00:29
Journalist ID: 2390
News Code: 83582733
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Фестиваль культуры народов в университете Фирдоуси

5-й международный фестиваль культуры народов в четверг состоялся в мешхедском университете имени Фидоуси.

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