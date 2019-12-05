5-й международный фестиваль культуры народов в четверг состоялся в мешхедском университете имени Фидоуси.
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Фестиваль культуры народов в университете Фирдоуси
5-й международный фестиваль культуры народов в четверг состоялся в мешхедском университете…
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Зариф назвал откровенной ложью письмо европейской тройки в ООН
Тегеран, 5 декабря. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал письмо Франции, Германии…
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Иран и Сирия подписали соглашение о сотрудничестве в восстановлении систем водоснабжения САР
Тегеран, 5 декабря. ИРНА — Между Ираном и Сирией подписано соглашение об участии иранских компаний…
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В России предупредили об угрозе развала иранской сделки
Москва, 5 декабря. ИРНА — Угроза того, что разрушительные процессы вокруг СВПД приобретают…
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Иран пойдет на переговоры с США лишь после отмены нефтяных и банковских санкций
Вена, 5 декабря. ИРНА — Иран согласится вести переговоры с США лишь после снятия с Тегерана…
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Зангане встретился с генеральным секретарем и председателем саммита ОПЕК
Вена, 5 декабря, ИРНА – Министр нефти Ирана Биджан Зангане, присутствующий на саммите Организации…
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Министр нефти Ирана прибыл в Вену для участия в заседании ОПЕК
Вена, 5 декабря, ИРНА - Министр нефти Ирана Бижан Зангане прибыл в Вену утром, чтобы принять…
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Санаи: Все документы, необходимые для развития ирано-российских отношений, подписаны
Москва, 5 декабря, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи…
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Иранский документальный фильм получил специальный приз кинофестиваля в Италии
Илам, 5 декабря, ИРНА - Документальный фильм «Вихрь вымирания» режиссера Фатоллахы Амири в…
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Иран и Таджикистан договорились об оптимальном использовании научного потенциала
Тегеран, 5 декабря, ИРНА - Оптимизация существующего научного потенциала и разработка совместных…
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