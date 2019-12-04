Дождь очистил от смога воздух Тегерана

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Ахваз – город мостов и рек
Тегеран, 4 декабря, ИРНА – Ахваз, который является центром провинции Хузестан, со своей тёплой…
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Министр связи Ирана провел встречу с азербайджанским коллегой
Баку, 4 декабря. ИРНА — Министр связи и информационных технологий Исламской Республики Иран…
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Экспорт сельхозпродукции из Ирана превысил $2,7 млрд по итогам 7 месяцев этого года
Тегеран, 4 декабря. ИРНА — Экспорт продукции иранского агропромышленного комплекса за 7 месяцев…
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Празднование Дня Святого Минаса в церкви Минас в Тегеране
Церемония празднования Дня Святого Минаса состоялось во вторник в церкви Святой Минаны в Тегеране.…
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Присоединение эсминца Альборз, подводной лодки класса Гадир 945 и 2 судов к ВМС Ирана
Подводная лодка класса Гадир 945 и эсминец тщательно отремонтированы и произведены иранскими…
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Выставка железных работ
В Галерее искусств иранского Бирджанда в сотрудничестве с Художественной ассоциацией Хорасана…
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Иранский спортсмен завоевал серебро по прыжку в высоту на Чемпионате Азии
Казвин, 4 декабря, ИРНА – Иранский спортсмен Хасан Джавахари в упражнении прыжка в высоту на…
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Иран примет участие в восстановлении систем водоснабжения и канализации в Сирии
Тегеран, 4 декабря. ИРНА — Иранские компании примут участие в восстановлении систем водоснабжения…
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Женская сборная Ирана по баскетболу на колясках одержала третью победу на ЧА
Тегеран, 4 декабря. ИРНА — Иранские баскетболистки разгромили сборную Афганистана в матче четвертого…
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