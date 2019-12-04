4 дек. 2019 г., 17:49
Journalist ID: 2388
News Code: 83581185
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Празднование Дня Святого Минаса в церкви Минас в Тегеране

Церемония празднования Дня Святого Минаса состоялось во вторник в церкви Святой Минаны в Тегеране.

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