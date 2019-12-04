4 дек. 2019 г., 17:47
Journalist ID: 2388
News Code: 83581179
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Присоединение эсминца Альборз, подводной лодки класса Гадир 945 и 2 судов к ВМС Ирана

Подводная лодка класса Гадир 945 и эсминец тщательно отремонтированы и произведены иранскими специалистами. На днях они присоединились к морскому флоту Ирана.

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